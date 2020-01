M5S: 40 milioni per rendere sostenibile il trasporto pubblico nel Lazio

NewTuscia – ROMA – Pronti 240 milioni di euro per la mobilità sostenibile con cui acquistare mezzi meno inquinanti e ammodernare il parco bus del trasporto pubblico locale del Lazio.

Grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un decreto interministeriale, anche nella nostra regione potremo contribuire a migliorare la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, proseguire sulla strada della scelta green, che prevede bus ecologici, intermodalità e soluzioni elettriche. In questi giorni, in cui il livello delle polveri sottili è tornato a salire in tutto il Paese e abbiamo negli occhi l’immagine del nord Italia che scompare dietro una coltre di smog, anche queste risorse fanno la differenza e ci aiutano nel ridurre l’inquinamento atmosferico. Questa è l’idea di futuro e di progresso che il MoVimento 5 Stelle porta avanti da sempre.

Link post Facebook @lazio5stelle :

https://www.facebook.com/lazio5stelle/photos/a.124715177568570/3665998926773493/?type=3&theater