Cristian Bunino è un nuovo giocatore gialloblu

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica l’arrivo dal Padova Calcio del calciatore Cristian Bunino.

L’attaccante di proprietà del Pescara Calcio, arriva in gialloblu dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia del Padova, con la quale ha collezionato 15 presenze e 2 reti. Bunino è un rinforzo di spessore che va a impreziosire l’organico gialloblu.

La punta, infatti, conta 125 presenze e 21 goal tra i professionisti: dopo aver debuttato nei professionisti con la maglia della Pro Vercelli, Bunino ha vestito la maglia del Livorno sempre in Serie B ( 14 presenze e 1 rete) per passare poi alla Robur Siena nella stagione 2016/2017 (26 presenze e 8 reti) e nella stagione 2017/2018 all’Alessandria (19 presenze). A Gennaio 2018 è approdato al Pescara dove ha disputato 13 gare e messo a segno 1 rete. Infine, nella stagione 2018/2019 ha giocato per la Juventus U23 dove ha disputato 33 gare e ha segnato 9 reti.

A.S. Viterbese