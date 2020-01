“Lo Show per la vita”, presentano la serata Marcia Sedoc e Alberto Mezzetti

loading...

NewTuscia – ROMA – Marcia Sedoc, una fusione di due diversi nomi latini, Martia e Marcia, le forme femminili rispettivamente di Martius e Marcius, nata nell’ex colonia olandese del Suriname; donna, artista dalle mille sfaccettature, una vita dedicata all’arte e al bisogno dei più deboli, Marcia Sedoc è attualmente Segretario Nazionale Aggiunto del sindacato Samas/Or.S.A., che si prefigge di tutelare professionalità e diritti dei lavoratori dello spettacolo.

Ambasciatrice di Pace del U.P.F dal 20047, Presidente dell’associazione culturale FAJALOBY Onuls, nel 2004 apre presso il comune di Roma lo sportello per l’integrazione dell’immigrazione, e un punto di ascolto per le donne che subiscono violenza, Promoter di Artisti emergenti, organizzatrice di eventi Internazionali. Nel 2004 crea il premio Pace Libertà & Diritti Umani, Nel 2017 si unisce al Menotti Art Festival Premio Internazionale del Prof. Luca Filipponi con FAJALOBY/DIVIMPEX CONSULTING, riconfermato per il 2020 presso il palazzo Leti Sansi di Spoleto. La solidarietà è un sentimento di fraternità che nasce dalla consapevolezza di un’appartenenza comune e dalla condivisione di interessi e di fini, e trova espressione in comportamenti di reciproco aiuto e di altruismo, è un sentimento di fratellanza Universale …

“L’amore che ci è stato donato non dobbiamo tenerlo per noi, ma lo dobbiamo trasmettere agli altri… Attraverso piccoli gesti d’amore…”con questo motto la Dott.sa Sedoc chiama ad unirsi le Associazione S.O.M.I rappresentata da una donna tenace, l’Avv. Barbara Empler, alla continua ricerca di grandi talenti, nella convinzione che “vincono solo le squadre che schierano i giocatori più bravi” e l’Associazione Vigormusic rappresentata dalla Regista Donatella Cotesta, Regista Attrice Sceneggiatrice il suo motto: “l’importante è che questi piccoli gesti nascano dal cuore. La carità deve diventare ed essere uno stile di vita!” Dall’incontro di queste tre Donne è nata l’idea di mettere insieme le proprie capacità e di dar vita a questo progetto: ” Lo Show per la vita” a questo grido di aiuto si sono uniti all’unisono quindici Artisti: Alma Manera,Giloya, sirene delle Mauritius, Ines Petrucci, Maria Teresa Battaglia, Milk and Coffe, Moustapha Mbaye, Paola Galligani, Sandro Presta, Sara Sconnamiglio, Sara Pastore,Walter Farina, Luca Neves, Helene Mastroianni, Liia Aurora Oblitas, Maria del Rosario, Samantha Saldano,Rossella Fonderico, Federico Brucato, Vincenzo Esposito.

Presentano la serata Marcia Sedoc e Alberto Mezzetti. La Regia Fonica è affidata a Stefano Vitali. L’incasso sarà devoluto per la casa famiglia del Suriname “Kinderhuis Elim Van De Heer”. Un ringraziamento speciale allo sponsor Dott.Alvaro Martines e all’Ass.Maurizio Esposito, a tutti i Media Partener che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo “Lo Show per la vita”: Gold Tv Tuscia, New Tuscia.it, Cinebooking, A.S.D. Brasil Sport Club. L’evento è Patrocinato dal comune di Roma I Municipio. La serata si terrà il 15 Gennaio 2020, ore 20.00 presso il Teatro Petrolini, via Rubattino, 5 Roma. costo del biglietto 12 euro.