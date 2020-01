Cambio di passo al Comune di Messina, il sindaco De Luca: “Avanti ma sui contenuti”

NewTuscia – MESSINA – Tutto si è compiuto! Stamattina ho finito alle tre e mezza con le consultazioni riguardo al “C ambio di Passo” e sono andato a coricarmi alle 6 dopo aver completato l’aggiornamento della piattaforma in base alle integrazioni inviate dai consiglieri comunali.

È’ emerso che l’unica compagine politica che realmente vuol andare a votare è quella che fa riferimento all’on Luigi Genovese perché c’è il desiderio e la necessità di rimettere le mani sulla città.

Tutti sono contrari a costituire in Consiglio comunale l’Inter gruppo e Sicilia Futura ha proposto la Cabina di Regia: per me va bene qualunque soluzione basta che non assista più in consiglio comunale alle solite scene tipiche dei dilettanti allo sbaraglio.

Sui punti programmatici da noi proposti oggi alle ore 12:00 scadono i termini per la presentazione delle integrazioni.

Sulle modifiche del regolamento consiliare ormai si è trovata una condivisone di massima sui punti più importanti.

In base al risultato delle consultazioni posso affermare che la situazione appare la seguente: 16 consiglieri comunali sosterranno il “CAMBIO DI PASSO”; il presidente del consiglio comunale continuerà ad astenersi; cinque consiglieri comunali sono ancora indecisi; dieci consiglieri comunali saranno contrari;

Ringrazio tutti per la disponibilità e respingo al mittente qualche consiglio non richiesto: il tema oggi in discussone è il contenuto della piattaforma programmatica e non le sfumature dei miei assessori o il carattere del Sindaco.

La prossima settimana si aprirà il dibattito in consiglio comunale e si voterà il Cambio di Passo e ciascuno di noi ne trarrà le

Conseguenze.

Stasera vi fornirò maggiori aggiornamenti!

Cateno De Luca

Sindaco di Messina