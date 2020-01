Chiusura Christmas Village: “Circa 45mila visitatori paganti in poco più di un mese”

loading...

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. “Circa 45mila visitatori paganti in poco più di un mese, dal 23 novembre al 6 gennaio, senza calcolare i non paganti, semplici turisti in visita che moltiplicano la cifra delle presenze, al Caffeina Christmas Village; più di 11mila accessi al museo di Palazzo Doebbing (in quasi nove mesi), non consinderando la giornata di inaugurazione, e il Parco regionale dell’Antichissima Città che ha fatto registrare, negli ultimi tre mesi del 2019, un grande incremento di visitatori e incassi. Sutri, al centro di mille dibattiti, pulsa di vita nuova, difficilmente immaginabile in altre condizioni, grazie alle scelte del sindaco Vittorio Sgarbi e all’operato dell’Amministrazione comunale. Questi i numeri di un 2019 straordinario, cioè fuori dalla consueta esistenza di un piccolo comune del centro Italia. Un successo che può rappresentare un modello virtuoso del fare amministrazione. Modello che comprende l’iscrizione della nostra città nella lista aurea de “I Borghi più belli d’Italia”.

Sì è chiuso lo scorso 6 gennaio il Caffeina Christmas Village, un evento voluto dal sindaco Sgarbi per rafforzare l’economia cittadina, che ne ha risentito in maniera fortemente positiva. Un’iniziativa che ha garantito l’arrivo in città di ben oltre 45mila visitatori. La manifestazione, superando la solita disinformazione, non ha previsto, né prevedrà, spese per i cittadini, ed anzi risultano oltre 10mila euro di incasso per il Comune di Sutri, dovuti alle tasse versate per l’occupazione del suolo pubblico e per altre imposizioni di legge.

L’evidente successo dell’iniziativa, alla primissima edizione, ci impone, comunque, di perfezionare la macchina organizzativa per limitare al minimo ogni disagio per i cittadini e per i visitatori. A tal proposito il sindaco Sgarbi commenta: “Ringrazio gli operatori del Caffeina Christmas Village anche per i disagi che hanno incontrato nei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con loro quanti fra i cittadini hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione, e non ha registrato, come altri opinano, ‘ricadute negative’. Nessun dubbio che la prossima edizione si possa estendere ad altre aree della città e che la chiusura del centro storico si possa restringere ai fine settimana. Del Caffeina Christmas Village, il sindaco ricorda luci e non ombre”. L’Amministrazione comunale, a tal proposito, ringrazia il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale, il cui supporto è stato essenziale nei giorni del Caffeina Christmas Village, che si sono dimostrate pronte e pienamente disponibili fin dal primo minuto della manifestazione.

Il 12 gennaio prossimo, inoltre, terminerà la mostra “Da Tiziano a Bacon. Dialoghi a Sutri”, che ha portato in città opere di grandi maestri, tra cui Tiziano, Scipione Pulzone, Renato Guttuso, Antonio Ligabue, Francis Bacon e Fausto Pirandello. I numeri, e la forte presenza sui quotidiani e sulle televisioni nazionali, confermano l’alto gradimento dei visitatori alle iniziative di Palazzo Doebbing, a poco più di un anno dalla sua inaugurazione. Il museo rende Sutri uno dei più importanti centri dell’arte internazionale, e si conferma ricchezza essenziale per lo sviluppo della città.

Ricordiamo, inoltre, che il Museo di arte antica e di arte sacra di Sutri rimarrà aperto.

Solo il tempo può perfezionare una visione altrimenti impensabile per l’Antichissima Città di Sutri.

Delle polemiche, del rancore, delle invenzioni propagandistiche, delle speculazioni politiche, dell’odio social, che accompagnano in maniera impietosa, ogni singolo giorno, le attività amministrative di Sutri, destinati a chi, per mezzo di una chiara visione, tenta di moltiplicare la ricchezza della propria terra, l’Amministrazione comunale di Sutri non sa cosa farsene, e preferisce proseguire, con la massima concentrazione ed efficienza, l’operato extra ordinario, per merito del sindaco Sgarbi, e ordinario, ora ancora più attento alle esigenze quotidiane della comunità.