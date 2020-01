Amelia, chiuso cantiere Via Garibaldi: Assessore Proietti Scorsoni illustra viabilità

loading...

NewTuscia – AMELIA – Dureranno circa due giorni i lavori di ripristino della normale viabilità dopo i lavori di ripavimentazione di Via Garibaldi. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici di Amelia, Avio Proietti Scorsoni, il quale annuncia che domani il Comune darà il via alle attività per regolare la circolazione stradale.

In particolare, spiega l’assessore, Via Garibaldi sarà completamente riaperta al traffico e verranno rimossi i semafori con il recupero dei posti macchina su Piazza Mazzini e Via Cansacchi, tolti precedentemente a causa del cantiere. Via Luciano Lama sarà percorribile a salire, Via Mattia Giurelli invece a scendere dal parcheggio di Posterola, Via Leone IV si ripercorrerà a scendere. Il parcheggio istituito temporaneamente su Piazza Matteotti sotto la sede del Comune e riservato ai residenti sarà infine chiuso.