Nutrizione & Salute, come la corretta alimentazione e l’integrazione ci aiutano a vivere meglio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Oramai risulta chiaro il ruolo fondamentale della sana e corretta alimentazione e integrazione (insieme “Nutrizione”) nel controllo e nella gestione di patologie che molto spesso mostrano dei comuni denominatori, un accumulo di sostanze accumulo di sostanze nocive ed infiammatorie e i presupposti per patologie ben più importanti, spesso degenerative e invalidanti.

Per riequilibrare le colonne portanti del sistema salute/malattia è di fondamentale importanza la collaborazione e la condivisione delle singole competenze, al fine di dare un risultato il più preciso ed accurato possibile, sia al malato che alla persona sana, che comunque vuole seguire un percorso di tipo preventivo.

Sono questi i principali argomenti che verranno affrontati sabato 11 gennaio 2020, dalle ore 16, nel corso dell’inaugurazione del Centro Nutrizionale Viterbese, nuova struttura nel capoluogo di provincia, realizzata dal dott. Daniele Pietrucci, biologo nutrizionista specializzato in biochimica clinica.

Il C.N.V. – sono le parole del dott. Pietrucci – avrà il compito di seguire le persone dal punto di vista nutrizionale, fisico e mentale, sia che presentino patologie, come quella oncologica, sia che si trovino in condizioni fisiologiche ottimali, come gli sportivi e gli atleti. Per quanto mi riguarda, mi attiverò da subito perché questa nascente realtà possa fare sistema con le altre con cui già collaboro nel Centro e Nord Italia.

Il C.N.V. sarà anche il primo centro A.R.T.I.B. d’Italia, ovvero l’Associazione di Ricerca che si occupa di Terapie Innovative Biointegrate, alla cui base c’è il grande lavoro di ricerca nel mondo del naturale. Per questa ragione, interverranno all’inaugurazione il Presidente A.R.T.I.B., dott. Gabriele Bilancini, il Responsabile Scientifico A.R.T.I.B., dott. Mauro Mantovani, e l’oncologo dott. Carlo Pastore. L’incontro sarà moderato da Luciano Lattanzi, giornalista.

Al termine dell’incontro un brindisi saluterà l’inaugurazione del Cento Nutrizionale Viterbese.

Sabato 11 gennaio 2020, alle ore 16 inaugurazione del CENTRO NUTRIZIONALE VITERBESE, Via Palmanova 13 a Viterbo. Tel. 329.3488399. Sito internet www.nutrizioneviterbo.it.

Per ulteriori informazioni: mail info@nutrizioneviterbo.it – pagina facebook https://www.facebook.com/Centro-Nutrizionale-Viterbese-104037897654037/