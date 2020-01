Incidente sull’Aurelia, l’auto finisce fuori dalla carreggiata e prende fuoco

loading...

NewTuscia – PESCIA ROMANA – Finisce fuori strada e prende fuoco; l’auto guidata da un anziano signore sull’Aurelia intorno alle 10.00 di oggi ha incastrato al suo interno il conducente.

I vigili del fuoco lo hanno estratto e immediatamente trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono note al momento. Al chilometro 117 in direzione di Grosseto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale che ha riaperto la strada al traffico in tarda mattinata.