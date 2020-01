Anche nell’Epifania nei Borghi presepio l’invito a sperimentare e rivivere la rappresentazione della Natività con lo spirito di San Francesco

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia VITERBO – Papa Francesco, nella sua lettera apostolica “Admirabile Signum” promulgata a Greccio, rievocando le origini della rappresentazione della nascita di Gesù, ricorda, tra l’altro come il presepe vivente voluto da San Francesco a Greccio nel Natale del 1223, riempì di gioia tutti i presenti: “San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede, con semplicità”.

Come sottolineato dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, il Papa invita ad immaginare di toccare il Natale, provando stupore e commozione per il Dio che si fa bambino.

Anche nella solennità dell’Epifania, della manifestazione, il presepe “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi, materialmente o spiritualmente”.

I segni del presepe: il cielo stellato nel silenzio della notte.

La Lettera del Pontefice passa in rassegna i vari segni del presepe. Innanzitutto il cielo stellato, nel buio e nel silenzio della notte: è la notte che a volte circonda la nostra vita. “Ebbene, anche in quei momenti – scrive il Papa – Dio non ci lascia soli, ma si fa presente” e “porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza”.

I paesaggi, gli angeli, la stella cometa, i poveri.

Ci sono poi, spesso, i paesaggi fatti di rovine di case e palazzi antichi, “segno visibile dell’umanità decaduta” che Gesù è venuto “a guarire e ricostruire”. Ci sono le montagne, i ruscelli, le pecore, a rappresentare tutto il creato che partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che “noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore”. I pastori ci dicono che sono “i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione”, così come le statuine dei mendicanti. “I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi” mentre il palazzo di Erode “è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe – afferma Francesco – Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza”.

Dal fabbro al fornaio: la santità del quotidiano.

Nel presepe vengono messe spesso statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici, a dirci – osserva il Papa – che “in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano”, a rappresentare “la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina”.

Maria e Giuseppe e l’abbandono a Dio.

Nella grotta ci sono Maria e Giuseppe. Maria è “la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio”, così come Giuseppe, “il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia”.

Gesù Bambino: l’amore della fragilità che cambia la storia.

Nella mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio “è imprevedibile” – afferma il Papa – “fuori dai nostri schemi” e “si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma” con l’amore. “Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia”.

I Magi: i lontani, la scienza e la fede.

Infine, l’ultimo segno. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi che “insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo”.

Dio vuole la felicità dell’uomo.

“Il presepe – conclude Papa Francesco – fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede”: non è importante come si allestisce, “ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita”, raccontando l’amore di Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi”, e a dirci che “in questo sta la felicità”.

Anche nei giorni dell’Epifania ci viene proposto di immergerci nell’atmosfera piena di suggestioni dei nostri centri storici, trasformati in “Paesi presepio” della Tuscia:Corchiano, Sutri, Vetralla, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Ronciglione, ma anche Civita di Bagnoregio, Tarquinia, Bolsena, Tuscania e nella stessa Viterbo ( oltre all’Esposizione dei 100 Presepi nel Chiostro della basilica di Santa Maria della Quercia e nelle chiese della Città dei Papi, Vallerano, Vejano, Piansano, Grotte di Castro, Chia (Soriano nel Cimino) Celleno e Roccalvecce.

Anche quello di Orte è uno dei più suggestivi tra i “Paesi Presepio” della Tuscia Viterbese: potranno essere visitati i presepi artistici presso la fontana ipogea, di Santa Maria della Strada, di Santa Maria delle Grazie, di San Pietro, delle chiese parrocchiali di Sant’Antonio e della Cattedrale, ed avrà un particolare significato il Presepe in Taverna allestito nella Contrada San Sebastiano.

Il Presepe realizzato nella suggestiva taverna scavata nel sottosuolo sarà visitabile in tutto il periodo natalizio. Per la realizzazione del Presepe in Contrada nulla è stato tralasciato: tutto è stato curato con estrema cura e conoscenza, fino a rendere ogni piccolo particolare importante e caratteristico.

Il Presepe in Taverna della Contrada S. Sebastiano visitabile anche il 6 gennaio .

Il presepe artistico in taverna viene realizzato ogni anno durante le festività natalizie all’interno della Contrada San Sebastiano, che si raggiunge attraversando la Piazzetta del Belvedere da cui si gode il panorama sul Colle di San Bernardino e la chiesa della Trinità, illuminata in queste notti di festa da centinaia di fiammelle. Da oltre un decennio i presepisti di contrada, realizzano una riproduzione fedele in scala di uno “spicchio” di centro storico nella “Taverna della Civetta”.

Entrare nel Presepe di Contrada, significa abbandonarsi alla magia di un in cui l’uomo ritorna, con la sua semplicità, ai suoi veri valori, un mondo nel quale riscoprire la semplicità, le arti e i mestieri di un tempo. Lungo il percorso che porta alla Natività che riproduce fedelmente le strade e le piazzette di Orte Medievale prenderanno vita davanti agli occhi del visitatore il falegname, il fabbro, le lavandaie alle fontane del paese, il fornaio, l’oste, i mercanti…uno spettacolo emozionante Le luci soffuse e le fiaccole accese della Taverna medievale che conduce agli itinerari di Orte sotterranea la suggestiva ambientazione medievale saranno lo scenario che farà rivivere l’atmosfera interiore e le suggestioni del Natale.

La vita del borgo medievale come palcoscenico dell’Evento sempre nuovo della nascita di Gesù. Un omaggio a Francesco di Assisi, testimone della tutela della natura e delle creature.

Negli intenti degli organizzatori, il Presepe di Contrada rappresenta un omaggio sia a San Francesco, che sostò ad Orte nel 1209, vero ideatore della tradizione del presepe, essendo stato il primo nel 1223 a rappresentare la Sacra Natività con dei personaggi viventi.