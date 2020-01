“Vola Befana Vola”, a Vasanello si rinnova l’appuntamento con la tradizione

loading...

NewTuscia – VASANELLO – Riceviamo e pubblichiamo. Torna, a Vasanello, l’atteso momento per grandi e piccini con Vola Befana Vola.

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 15 in piazza della Repubblica, tantissimi appuntamenti per tutte le età, organizzati dall’associazione Dioniso con il patrocinio del Comune di Vasanello – assessorato commercio, in collaborazione la Classe 1980.

Il programma dei festeggiamenti in onore della vecchina più amata d’Italia inizia alle 15 con musica e giochi popolari in piazza.

Si prosegue, sempre all’insegna della tradizione, con la tombola per bambini, e poi, dalle 17,45, “Vola Befana Vola”, con la spettacolare discesa della Befana dalla torre più alta del Castello Orsini . A seguire la Tombola con la Classe 1980.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la tradizione della Befana– commenta il sindaco Antonio Porri – per tramandare, anche ai più piccoli, una delle tradizioni più caratteristiche della nostra infanzia che mantiene sempre la sua attualità.

Si tratta di un momento in cui si torna tutti un po’ bambini e si apprezzano le cose dal punto di vista della semplicità, un’ottima occasione, insomma, per mettere da parte, almeno per un giorno, i problemi della quotidianità.”