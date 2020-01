Rotelli (FdI): “Il tributo del Times a Giorgia Meloni è il riconoscimento al suo lavoro costante”

loading...

NewTuscia – VITERBO – “Non sono affatto stupito del riconoscimento a Giorgia Meloni, che è una presa di coscienza dell’ottimo lavoro portato avanti negli anni con costanza.” Il deputato viterbese di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli è sintetico ma efficace nel commentare il tributo della prestigiosa rivista Times che ha inserito la leader del partito nell’elenco delle venti personalità che cambieranno il mondo nel 2020.

“Si tratta dell’unico nome italiano presente nella lista e questo ci inorgoglisce ancora di più. Per chi però, come noi, conosce bene Giorgia è un tributo che va, soprattutto, alla sua tenacia, alla sua costanza e alla sua determinazione nello studio e nell’approfondimento.

In politica, come in ogni altro settore, l’approssimazione e la superficialità non pagano.

Giorgia Meloni non molla mai ed il tributo del Times è il riconoscimento che un lavoro costante, alla fine, fa la differenza e viene sempre premiato”.

Mauro Rotelli

Deputato FdI