Castello di Santa Severa, risultati record. Rovelli (Caffeina): “Orgogliosi di questa squadra e pronti a vincere altre sfide”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Orgoglio è la parola credo più giusta per descrivere come ci sentiamo oggi”: così Carlo Rovelli, presidente di Fondazione Caffeina Cultura, a pochi minuti dalla diffusione dei risultati senza precedenti del villaggio di Natale al Castello di Santa Severa ( https://tinyurl.com/rztkhm9 ). “Quella di Caffeina”, continua Rovelli, “è una grande squadra che sa costruire grandi risultati e i numeri diffusi dalla regione Lazio lo dimostrano; mi fa allora molto piacere leggere anche della soddisfazione del presidente Nicola Zingaretti.

Ancora una volta Caffeina Cultura si dimostra capace di realizzare proposte attrattive per i cittadini e preziose per i territori, a Viterbo come in tutto il Lazio e altrove. Il mio primo ringraziamento non può che andare ai cittadini che ci hanno scelto, il secondo va alle alle nostre squadre, dalla segreteria ai ragazzi dell’animazione, agli operai, a tutto lo staff di Caffeina Cultura. Siamo pronti a vincere insieme sfide sempre più belle”.