Bagnoregio in onda su ‘La Penisola dei Tesori’ di Alberto Angela

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Bagnoregio protagonista nella prima puntata del 2020 del programma di Alberto Angela ‘Meraviglie – La Penisola dei Tesori’. Sabato 4 gennaio, in prima serata su Rai Uno, alle 21.20, andrà in onda un servizio sulla bellezza di Civita.

“Iniziamo questo 2020 con un passaggio televisivo dal grandissimo valore, non potevamo chiedere di più per il nostro territorio – così il sindaco Luca Profili -. Le trasmissioni di Alberto Angela sono seguitissime e amate dal grande pubblico e essere scelti da un così attento osservatore di bellezza ci lusinga e ci conferma di avere centrato obiettivi importanti con il lavoro svolto in questi anni”.

Per Bagnoregio gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi sotto il profilo della promozione. La Rai ha fatto tappa in città anche con un’altra trasmissione storica e molto seguita come Easy Driver.

Sono arrivate, sul finire dell’anno, anche le telecamere di La7 con un volto storico della televisione come Licia Colò. Nelle prime settimane del 2020 Bagnoregio sarà quindi protagonista anche della trasmissione Eden. Un protagonismo forte che si traduce in numeri importanti dei flussi turistici e nella consacrazione di questo borgo della Tuscia come traino turistico di buona parte del territorio circostante.