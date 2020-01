Secondo gradino del podio per la Scuola calcio affiliata Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. A poche ore dal ritorno in campo dei principali settori giovanili Etruria Calcio, ennesima soddisfazione per la Scuola calcio affiliata Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro. La Categoria 2013-2014 (Benedettucci, Caperri, Kurti, Palombini Camilli, Brinchi, Mazzuoli Pifferi immortalati in fotografia 2) piombano sul secondo gradino del podio al Memorial Polegri svoltosi al Palachecco di Lubriano. Dopo una combattutissima gara di finale terminata 0-0 si arrendono alla ASD Sorianese solo ai calci di rigore (Berti, Teobaldi, Costantini, Mariani, Buscella, Perez Bernache, Filippi, Boldrini, Calistri, Allegrini immortalati in fotografia 1).

Esordio positivo altoviterbese nella “preliminar season” con vittoria per 2-0 sulla formazione umbra della GSD Alfina Fabrizio Lupi grazie alla doppietta di David Kurti. In gara due pareggio per 1-1 con la formazione alleronese della Romeo Menti. Ancora vittoria in gara tre. Grazie ad una doppietta di Davide Kurti viene superata per 2-0 l’ASD Catiglionese calcio. Stop indolore in ottica qualificazione al “final-round” in gara quattro contro la FC Orvieto (2-0). In semifinale arriva un netto 3-0 alla formazione umbra dell’ASD Narnia. Gran protagonista Giulio Paolmbini con una doppietta. Ciliegina sulla torta l’ennesima rete di Davide Kurti. Al Torneo hanno preso parte anche la formazione toscana della Fonte Belverde e la formazione reatina della Young.