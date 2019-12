Un 2019 di fatti, un 2020 di successo

loading...

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Un 2019 a tutto gas! Amici se ne va un anno che, permettetemelo, è stato il più duro da quando esiste NewTuscia.it. Un anno di corsa, con tante idee e progetti che sono stati ideati e realizzati e, questa, è certamente la notizia più importante.

Dalla fine del 2018 NewTuscia.it è diventato l’interfaccia in esclusiva per Lazio Tv e Gold Tv (le due emittenti del gruppo televisivo Gold Tv, il più importante del Lazio) nella provincia di Viterbo: un risultato inseguito da anni per portare la visibilità dell’informazione made in Tuscia ad essere conosciuta in tutto il Lazio. Il 2019 ci ha permesso di fare esperienza sul campo realizzando decine e decine di servizi giornalistici nei più disparati ambiti informativi. Era una scommessa ed una sfida che, solo pochi anni fa, sembrava impossibile da realizzare: con l’aiuto della mia fantastica redazione ce l’abbiamo fatta!

E’ nata Gold Tv Tuscia, nome già codificato all’interno di Gold Tv come parte integrante, per la provincia di Viterbo, dell’informazione regionale del gruppo presieduto dal patron Gianfranco Sciscione.

La convinzione, però, era quella che si poteva e si doveva fare di più. Bene un anno di sperimentazione e impegno diretto per iniziare a fare conoscere la Tuscia in tutto il Lazio e, in particolare, nel bacino della capitale, ma mancava un progetto specifico tutto nostro e, in generale, un nuovo progetto complessivo. Nell’informazione generalista NewTuscia.it è diventato uno dei giornali online più letti nella Tuscia e, se vogliamo dirla tutta, dopo 12 anni di vita la sfida di partire da zero ed affermarsi a livello provinciale come uno dei quotidiani più letti è largamente riuscita.

Da queste considerazioni e con la grande nuova realtà di Gold Tv Tuscia sono nati due nuovi progetti: la trasmissione “La Tuscia degli Eventi” e l’espansione di NewTuscia.it verso altre regioni. Nel primo caso c’era la necessità di produrre una trasmissione specifica per il Viterbese che potesse farlo conoscere non solo a livello informativo generalista ma anche promuoverlo turisticamente in una televisione vista in tutto il Lazio. Ecco che Gold Tv Tuscia e la valorizzazione del territorio si sono unite in un unico “prodotto” informativo: “La Tuscia degli Eventi”, appunto. Un programma televisivo aperto a tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono fare conoscere le eccellenze e le curiosità che hanno da proporre. Abbiamo già realizzato e trasmesso la pr ima puntata sul canale 71 Roma del gruppo Gold Tv che andrà in replica i primi giorni di gennaio. L’obiettivo è moltiplicare le puntate e promozionare la Tuscia in tutto il Lazio in modo mirato e continuativo.

Al tempo stesso ho iniziato a lavorare per espandere l’informazione di NewTuscia.it ben oltre i confini della Tuscia. Era nell’aria. Una vera informazione non può non essere ambiziosa e, mantenendo ben saldi i principi originari, puntare a crescere, confrontarsi, migliorarsi. Abbiamo guardato alla regione più prossima alla Tuscia, la Toscana, nella consapevolezza che i tempi fossero maturi. L’origine etrusca comune e la vicinanza non potevano che fare partire l’espansione di NewTuscia.it dalla Toscana.

Le notizie dall’Umbria sono già una realtà da molti anni e, quindi, è stato ancora più facile puntare oltre. La differenza è che a breve nascerà un vero e proprio giornale nel giornale della Toscana, cliccabile dall’homepage di NewTuscia.it e che sarà interamente dedicato alla Toscana con Pisa punto centrale della redazione. Ringrazio Michele Ammannati e Antonio Tognoli per la disponibilità a questo grande progetto di cui daremo presto informazione ufficiale. Ci saranno presentazioni pubbliche a Viterbo e Pisa nel 2020. Su questa scia sono partiti contatti singoli anche da altre regioni, tra cui Sicilia con Simona Urzì e Lombardia per collaborazioni che d

ovranno portare a medesimi giornali regionali con il brand NewTuscia.it.

In generale, se ne va un 2019 ricco di idee ma soprattutto di progetti che si stanno realmente concretizzando e, questo, in tempi di crisi, è senza dubbio la notizia più importante.

Ringrazio la mia meravigliosa redazione per l’impegno quotidiano dimostrato: Emanuela Colonnelli, Serena Biancherini e Kateryna Palazzetti. Ringrazio l’editore e responsabile sport Maurizio Fiorani, il vicedirettore e collega di TeleOrte Stefano Stefanini, gli operatori video Marino Cantales e Fabio Settembre, i colleghi delle rubriche Vanessa Ercoli, Tiziana Agnitelli. Federica Marchetti ed Alessia Fuschino. Marcia Sedoc perla parte spettacolo. Matteo Menicacci per lo sport.

Grazie alle redazioni di Gold TV e Teleorte.

Ringrazio tutti gl i sponsor pubblici e privati che credono nell’informazione di NewTuscia.it non solo come sponsor ma anche come partner nei vari progetti multimediali e televisivi messi in campo.

Ma, in particolare, ringrazio tutti i lettori: sono loro che permettono a NewTuscia.it di esistere, crescere, migliorarsi ed affermarsi ogni giorno. Noi abbiamo cercato di fare il massimo per loro, nella consapevolezza che solo un’informazione diretta, trasparente, larga, obiettiva ed oggettiva possa veramente essere utile per tutti.

Auguro a tutti un favoloso 2020 ricco di salute, gioia e successo!!!