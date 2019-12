L’augurio della nostra redazione ai lettori per un 2020 di crescita collettiva e individuale

loading...

di Stefano Stefanini (*)

NewTuscia – VITERBO – In queste ore sentiamo l’esigenza di rivolgere i più sinceri auguri di tutta la redazione ai nostri affezionati lettori per un 2020 di reale crescita collettiva e individuale: anche nel 2020 saremo al vostro fianco in ascolto delle vostre esigenze e fornendovi sempre un migliore servizio giornalistico.

Intendo rivolgere in primo luogo i miei migliori auguri a Gaetano Alaimo, al quale mi lega un’inossidabile amicizia e una ultradecennale collaborazione professionale che, auspico, porterà a sempre migliori soddisfazioni giornalistiche anche nel nuovo anno.

Cogliamo l’occasione per tracciare insieme ai lettori un bilancio del nostro impegno professionale nel corso del 2019 e le prospettive programmatiche del 2020.

Il nuovo nostro grande traguardo del 2019, dopo la rinnovata collaborazione con Teleradiorte, è stato l’avvio della collaborazione con il Gruppo Tv Gold Tv che, attraverso l’impegno di Gaetano e della nostra redazione www.newtuscia.it, ha messo la cultura, il turismo le peculiarità tipiche della provincia di Viterbo al centro di uno spazio informativo sulle principali reti televisive del Lazio come Gold Tv e Lazio Tv.

Questo salto di qualità del nostro servizio coincide con il decennale di attività del giornale. Dopo tanto impegno è stata premiata la grande determinazione di Gaetano Alaimo, che ne ha curato la crescita ed il successo sempre crescente, e con il quale ho il piacere di condividere la responsabilità e tante esperienze di arricchimento professionale…

In particolare va sottolineato l’impegno di Maurizio Fiorani, che oltre alla responsabilità della redazione sportiva ha condiviso dall’inizio le responsabilità di Newtuscia.it… e il ricordo di Salvatore Alaimo, che nel 2008 ha saputo dare fiducia e incoraggiamento ad un gruppo di giovani appassionati della nuova comunicazione digitale.

Permettetemi di formulare un grazie sincero e un sincero augurio di successi personali e professionali a tutta la giovanissima redazione di www.newtuscia.it … alle colleghe e ai colleghi: Emanuela Colonnelli, Serena Biancherini, Kateryna Palazzetti, Simone Stefanini Conti, alla redazione sportiva diretta da Maurizio Fiorani, al nostro fotografo Marino Cantales ai curatori ed alle curatrici delle Rubriche “Il diritto di sapere”, “Occhio al Cibo”, “Il ritorno del gatto nero: consigli di lettura”, “Olisticamente”, “Graforubrica”, ” DNA Dove Nasce l’Arte” , “Fashion experience”, ” Trasparenza immobiliare”, “Pane, amore e psicologia”, ” La terra siamo noi” e “L’Arte di Joppolo: un artista per la Pace” e A tu per tu con Marcia Sedoc.

Consentite anche un ringraziamento alla TV Teleorte che attraverso i suoi programmi, ed in particolare il nostro “Fatti e Commenti” offre sempre ampio spazio alle bellezze artistiche, ai prodotti ed ai produttori della Tuscia, nella sua completezza e varietà.

L’auspicio che ci sentiamo di indirizzare ai nostri te lettori e telespettatori – in particolare chi scrive con l’onore e l’onere della responsabilità di vicedirettore di www.newtuscia.it – è il nostro sempre maggiore impegno per offrire trasmissioni ed un giornale utili, al servizio il più possibile obbiettivo e per la promozione di chi ci da’ fiducia, leggendoci ogni giorno.

Per noi la comunicazione, in particolare nella forma televisiva come del giornale digitale, rappresenta uno strumento imprescindibile di miglioramento delle relazioni umane e di promozione e conoscenza dei nostri territori: per questo ringrazio della disponibilità il prefetto di Viterbo, dott. Giovanni Bruno, tutti gli amministratori locali, i consiglieri regionali e provinciali, in primis il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il presidente della provincia Pietro Nocchi, i Vescovi ed i parroci delle nostre Diocesi, i sindaci dei nostri splendidi 60 comuni della Tuscia, i responsabili e i titolari delle nostre imprese, degli artigiani, dei sindacati, delle organizzazioni professionali e imprenditoriali, della Pubblica Amministrazione dell’Universita della Tuscia, delle strutture sanitarie e assistenziali, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle Forze dell’Ordine e di tutti i cittadini.

Le prospettive e l’impegno del nostro e “ Vostro” quotidiano on line, dei nostri programmi televisivi e l’informazione Gold Tv e Lazio Tv Tuscia Vogliono rispondere in modo sinergico alle esigenze comunicazionali del nostro territorio e del Lazio Umbria e Toscana, dei telespettatori e dei lettori che ci hanno sostenuto in questi anni con un’ attenzione e una considerazione sempre crescenti.

Buon 2020 ai nostri lettori e buon lavoro alla nostra redazione .

Grazie a tutti, seguiteci sempre con i programmi televisivi e con il giornale www.newtuscia.it anche nel 2020 !

(*) vice direttore www.newtuscia.it