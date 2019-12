Incendio di un camion cisterna sulla superstrada, intervento dei vigili del fuoco

loading...

NewTuscia – ORTE – Intervento della prima partenza dei vigili del fuoco di Viterbo sulla superstrada nel tratto tra Soriano – Chia e Orte a causa dell’incendio di un mezzo pesante. Il rimorchio di un’autotrazione che trasportava cemento è stato colto dalle fiamme e ha concentrato su di se le forze di sette unità di personale dei vigili coadiuvati da due mezzi.

La circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo. Sul posto presente anche la polizia stradale per snellire il traffico adoperando una sola carreggiata in direzione Orte mentre ci si occupa di rimuovere la carcassa del mezzo rimasto sulla strada.