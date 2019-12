loading...

Un tocco di magia nella campagna dell’Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia contro i botti per la tutela di animali e umani

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Dalla parte degli animali anche, e soprattutto, a Capodanno. Per sensibilizzare contro l’uso di botti e fuochi d’artificio che sono motivo di traumi e forti disagi per cani, gatti, e non solo, scende di nuovo in campo l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e provincia, quest’anno affiancato da un team internazionale di noti professionisti delle arti magiche.

Con lo slogan “Fai una magia: fai sparire i botti. E’ Capodanno anche per cani e gatti” ecco la campagna social realizzata, da I Disguido, Luca Lombardo con il suo Poubelle, Gigi Speciale, Benny Hiu Yeung Li, Jaime Figueroa, Magico Alivernini, Raffaello Corti, per ribadire quanto l’esplosione di giochi pirotecnici possa trasformarsi in un pericolo per gli esseri umani che li utilizzano e rappresentare un serio rischio per gli amici a quattrozampe con gravi conseguenze per entrambi. L’eccessivo livello di rumorosità provoca una forte dose di stress negli animali che terrorizzati rischiano di fuggire, ferirsi e magari provocare incidenti sia casalinghi che stradali.

La magia si rende portavoce di un messaggio positivo, perché l’esplosione di un sorriso è sempre la soluzione migliore e quindi… Abracadabra!