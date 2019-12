Centesimiamo! La tombola della solidarietà

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Le festività natalizie ci regalano emozioni e momenti di condivisioni uniche! Trascorrere momenti con tutta la famiglia è diventato sempre più raro.

Ma non è tutto … la epica tombolata !!

Zie, Prozie, Nonne … lo zio lontano che ha scelto la tua città per le feste …

Tutti avranno un unico scopo ……. LIBERARSI DEI CENTESIMI !!!

E quindi colonne di centesimini a costruire l’ambo da 1€ ….

Alla fine ci ritroviamo tutti con le tasche piene delle mitiche monetine che tanto hanno fatto discutere ! Anche il conio disprezzandole le ha tolte dalla produzione nel 2018.

Noi invece, come Paperon De’ Paperoni della Walt Disney, adoriamo le monetine da 1 centesimo, e non solo quelle, ed abbiamo creato una stupenda soluzione : CENTESIMIAMO !

Giunta alla terza edizione, Centesimiamo è una nobile iniziativa di solidarietà.

Prima di tutto solidale con le nostre tasche, che potranno alleggerirsi senza spreco di questo volume dall’esiguo valore…

… ed infine solidale con una ONLUS del territorio che, grazie all’unione di tante generose tasche, riceverà l’intero ricavato dell’iniziativa.

Per l’edizione 2019 il termine dell’iniziativa è per il giorno della BEFANA.

Potete recarvi in ognuno dei punti di raccolta di Centesimiamo sparsi in tutta la provincia (al momento 155 punti in costante aumento) e fare liberamente la vostra donazione.

Quest’anno l’associazione scelta è il Campo delle Rose ONLUS (www.campodellerose.it) che supporta ragazzi autistici e le loro famiglie.

Sotto con la tombola quindi … invitate nonne e zie … vincete tanto e donate a Centesimiamo !!

Buone Feste !

www.centesimiamo.it