Appuntamento con la Macchina di Santa Rosa su Rai Storia

NewTuscia – VITERBO – Dalle 22.15, la storia del trasporto, le interviste ai protagonisti dell’evento che il 3 settembre catalizza l’attenzione della provincia e non solo, saranno ripercorse in un documentario in onda in prima visone sul canale 54, Rai Storia, in un documentario alle 22.15.

Non è la prima volta che l’attenzione di questo canale si sofferma sulle tradizioni di Viterbo. lo scorso anno infatti ha realizzato uno speciale sui luoghi in Italia che che fanno parte dell’Unesco e la protagonista era di nuovo la festa della santa protettrice della città dei Papi.

Le repliche del servizio di quest’anno saranno riproposte alle 10.30 del 31 dicembre, alle 07.30 del giorno seguente e infine l 2 gennaio alle 18.00.