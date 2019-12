Viterbo, Panunzi (Pd): “Da Regione Lazio oltre 500mila euro per la loggia di Palazzo dei Papi e il pavimento del Duomo”

NewTuscia – VITERBO – Dalla Regione Lazio oltre 500mila euro per il recupero della loggia di Palazzo dei Papi e del pavimento del Duomo di Viterbo. Il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il vice presidente della X commissione Enrico Panunzi e l’assessora regionale alle politiche sociali e welfare Alessandra Troncarelli lo hanno comunicato al vescovo della Diocesi di Viterbo Lino Fumagalli, in un incontro che si è svolto lo scorso 23 dicembre.

“Quando ho posto all’attenzione il problema in Regione si è cercato di trovare una soluzione che è arrivata in tempi rapidi e per la quale ringrazio il presidente Nicola Zingaretti – spiega il consigliere regionale del Pd Panunzi -. E un grande merito va al vice presidente Leodori che ha portato avanti questa istanza fino a raggiungere l’obiettivo. Reperire le risorse necessarie per poter realizzare l’intervento. A gennaio la Regione Lazio firmerà una convenzione con la Diocesi di Viterbo per lo sblocco dei fondi che saranno erogati in due tranche.