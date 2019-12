Tre giornate di musica al Teatro Boni

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Si è conclusa Giovedì 26 dicembre, nella splendida cornice del Teatro Boni di Acquapendente, la tre giorni di tanta buona musica e divertimento organizzata dal Comune di Acquapendente in collaborazione con l’Associazione Te.Bo. Iniziata il 13 dicembre con la 3^ Rassegna corale “D’Oro e D’Argento”, che ha visto avvicendarsi i cori: di Grotte di Castro “In canto” diretto da Gianfranco Brinchi;

per San Lorenzo Nuovo il “M. Santa Rosiello” di Francesca Araceli;

per Abbadia San Salvatore il “G.P. Da Palestrina” di Stefano Pioli;

per la città di Acquapendente, il Piccolo Coro “Gold & Silver ” di Gabriella Brenci.



Tutti in splendida armonia, hanno eseguito brani della tradizione natalizia entusiasmando tutto il pubblico presente, molto numeroso. A seguire, il 20 dicembre, in un teatro gremito di gente, si sono esibiti: il fantastico gruppo giovanile della classe di “Musica d’insieme” della Scuola Comunale di Musica diretto da Giovanni Neri;

la bravissima Banda Comunale città di Acquapendente-Torre Alfina diretta da Riccardo Bredi (con la partecipazione dei ragazzi del Corso Comunale di “Banda junior”) e le graziose Majorettes città di Acquapendente preparate da Clara Mencuccini che, ancora una volta, hanno saputo sorprenderci con la loro bravura! A conclusione, chiusura in bellezza nella terza giornata : il coro Vox Antiqua della scuola Comunale di Musica di Acquapendente, unito al coro SS.Salvatore di Bolsena, diretti entrambi da Loretta Pucci, si sono esibiti in un mix di canti e poesia eseguiti magistralmente e con vera passione. Complimenti a tutti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Assessorato alla Cultura Comune di Acquapendente