Gli Sbandieratori di San Gemini varcano di nuovo gli oceani

NewTuscia – SAN GEMINI – Dal 19 febbraio al 3 marzo 2020 rappresenteranno la Città di San Gemini ed il folklore Umbro alla prossima edizione del “National Multicultural Festival di Canberra”.

Dopo le due precedenti trasferte in terra Australiana, la prima nel lontano 1994, mentre l’ultima recentissima nel 2017 dove sono stati ospiti dell’Ambasciata Italiana di Canberra, è già tempo per i nostri Alfieri di ripartire per rappresentare le tradizioni e la cultura della nostra terra all’estero. Sono stati infatti chiamati nuovamente ad esibirsi durante le giornate in cui si svolgerà la prossima edizione del National Multicultural Fesival di Canberra, manifestazione che celebra le oltre 170 nazionalità uniche che compongono la nostra popolazione e che attira migliaia di persone da tutto il Mondo.

Gli Ambasciatori del folklore Umbro inaugurano questo 46° anno di attività nel migliore dei modi, immergendosi in un’atmosfera unica, dove i colori delle bandiere, gli squilli delle chiarine e il rullo dei tamburi dei nostri Sbandieratori contribuiranno a dare un tocco magico alle parate.