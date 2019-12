Conferenza stampa di metà mandato. Il sindaco De Lillis traccia un primo bilancio

loading...

Tanti i punti messi a fuoco: dai servizi sociali e l’attenzione alla parte più debole della società, ai molti fondi ottenuti da Ministeri e Regione per diversi importanti progetti (opere pubbliche per circa 15 milioni di investimenti tra finanziamenti pubblici e project financing), dalla battaglia per la sanità e il diritto alla salute alla tutela del centro storico e alla partecipazione dei cittadini

NewTuscia – CORI – Riceviamo e pubblichiamo. Conferenza stampa di metà mandato a Cori per l’Amministrazione comunale guidata da Mauro Primio De Lillis. Il sindaco traccia un primo parziale bilancio di questi due anni e mezzo di consiliatura tra progetti e realizzati e in via di realizzazione sempre in un costante positivo confronto con la cittadinanza.

Importanti risorse sono state confermate in questi anni, pur non facili dal punto di vista economico, per il settore dei Servizi Sociali “perché crediamo – spiega De Lillis – che una comunità debba essere costruita dando attenzione innanzitutto a chi è più in difficoltà e che la politica debba tenere uniti tutti all’interno del medesimo progetto, tenere unita la parte più forte con quella più debole. Non riuscire a fare questo significa costruire un progetto destinato a fallire”.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la brochure che illustra quanto è stato fatto e ciò che a breve verrà completato, a partire dall’importante mole di finanziamenti che l’amministrazione è riuscita a ottenere dal Governo e dalla Regione per diversi importanti progetti che cambieranno in parte il volto della città: euro 4.500.000 per la messa in sicurezza dell’area di via delle Rimesse, euro 2.900.000 per la messa in sicurezza dell’area delle “Sipportica”, euro 1.200.000 per la ristrutturazione di via del Soccorso ed altrettanti per quella della scuola elementare Radicchi di Giulianello, euro 350.000 per la strada Pezze di Ninfa, euro 90.000 per la pubblica illuminazione, euro 80.000 per la palestra della scuola elementare di Cori.

In più l’importante project financing per il rifacimento della piscina e degli impianti di Stoza (euro 3.750.000) e quello per la manutenzione dei cimiteri cittadini (euro 400.000).

Progetti dunque per un totale di circa 15 milioni di euro.

Sul fronte sanità: “L’obiettivo è rafforzare la struttura dell’attuale ospedale di comunità – dice De Lillis – innanzitutto tutelando ciò che già c’è. La difesa del ppi è stato ed è per noi fondamentale e dei primi positivi risultati li abbiamo ottenuti, bisogna però lavorare per rafforzarli ancora di più ad esempio attraverso l’istituzione della casa della salute, a tal fine la Asl ha richiesto un milione e 200mila euro alla Regione Lazio, e con l’introduzione della radiologia e della telemedicina”.

Tra gli altri punti illustrati: Piano Particolareggiato Aree Produttivo-Artigianali, Piano Particolareggiato Centro Storico, il Consorzio per la valorizzazione dei vini Doc Cori, le De.Co. (prosciutto di Cori cotto al vino e ciambelle scottolate), la partnership con la Fondazione Caetani, la valorizzazione del monumento naturale Lago di Giulianello, la prossima introduzione della Tarip.

Infine ma non per importanza, è stata sottolineata la grande partecipazione dei cittadini in questi due anni e mezzo alla vita della comunità tramite i comitati e associazioni: “Persone che si mettono in gioco – rimarca De Lillis – contribuendo al bene della città”.