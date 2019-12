San Lorenzo Nuovo, il Comune da il benvenuto nella vita civica ai neomaggiorenni

loading...

di Serena Biancherini

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – I neomaggiorenni si sono presentati ufficialmente al paese alla presenza dell’amministrazione comunale, dando il via a quella che sembra essere una nuova tradizione a San Lorenzo Nuovo.

Alle 18.00 nella sala Consiliare, accolti dal sindaco Massimo Bambini in primis, la maggior parte dei 21 ragazzi nati nel 2001 che hanno costituito una delle classi più numerose degli ultimi anni, si è trovata riunita ancora una volta ufficialmente come l’ultimo giorno di terza media.

La cerimonia rientrava nell’ambito dei festeggiamenti natalizi “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA”, organizzati dal Comune con la collaborazione della Regione Lazio che lo ha inserito nel progetto “Le Feste delle Meraviglie” e di altre associazioni presenti sul territorio.

Il 18esimo anno, spiega il sindaco, va celebrato in maniera seria, dato che il traguardo deve essere considerato sì dal punto di vista personale, in quanto da un lato si concretizzano molti desideri tipici dell’età, non ultimo ottenere una maggiore indipendenza, e dall’altro si spalancano nuovi orizzonti. Ma i 18 anni vanno, per forza di cose, considerati anche dal punto di vista civico, perché insieme ai diversi diritti arrivano anche i doveri.

Mentre prima rispondevano legalmente i genitori, adesso si acquista un peso diverso di fronte alla legge. Lo scopo di questa serata era proprio quello di far riflettere i nuovi cittadini di San Lorenzo Nuovo su questa realtà che spesso passa in secondo piano rispetto alla prospettiva di guidare la macchina e far valere con un certo peso le eventuali rimostranze riguardo all’orario di rientro a casa.

Per sottolineare maggiormente questo punto nodale, è nata l’idea di una presentazione ufficiale, nonché di una linea di demarcazione che il comune e l’amministrazione in quanto autorità civica può avvallare nel migliore dei modi. In tutto questo il sindaco non dimentica lo spirito dell’unità che la classe del 2001 ha manifestato intervenendo in un numero molto compatto.

Ad ogni ragazzo e ragazza, alla fine dell’incontro sono stati consegnati da parte del Comune, la Costituzione Italiana, un piccolo diploma del raggiungimento della maggiore età e un libro dal titolo Il monno s’è rivulticato, risalente al festone del ’97, volto a richiamare la “sanlorenzanità” dei presenti con i modi di dire tipici del paese.

Doni che ricorderanno a questi giovani l’importante confine raggiunto e l’infinita serie di possibilità che si sta spalancando davanti ai loro occhi, senza dimenticare le responsabilità che verranno, perché come ha detto bene don Ugo durante il suo intervento e citando personalità come Freud, la maturità non è affatto scontata alla soglia dei 18 anni. Essa arriva quando subentra al principio del piacere quello dell’importanza di far fronte alla realtà; un concetto che implica la capacità di trasformare le difficoltà della vita in punti di forza o almeno in una base che funga da punto di partenza, per trarre un respiro e cominciare ad aumentare la propria resilienza alle avversità.

Anagraficamente si può essere maggiorenni e strutturalmente rimanere ancora dei bambini, ma non è limitata all’età la capacità di sognare. L’augurio dei presenti, del sindaco, di tutta l’amministrazione e del parroco si basa sulla citazione dei uno scrittore che quest’ultimo ha letto di fronte a genitori e ragazzi. “Questo nostro mondo, oggi più che mai, ha bisogno di uomini che non possono essere comprati, che mantengono la parola, che stimano il carattere più prezioso del denaro, che sono altrettanto onesti nelle piccole cose come nelle grandi, che non scendono a compromessi. Che non credono che la furbizia e la mancanza di scrupoli siano la miglior ricetta per i successo. Che non si vergognano ne hanno paura di dire la verità anche con il rischio di andare contro corrente. Il mondo ha bisogno di uomini che sono fedeli agli amici, che sanno dire di no al male anche quando il resto del mondo dice si”.