Il Natale a Corchiano tra arte, cultura e tradizione: 50° Anniversario del Presepe Vivente

NewTuscia – CORCHIANO – Il Natale a Corchiano si è evoluto nel tempo di pari passo con la straordinaria rappresentazione del Presepe Vivente, che ad oggi risulta essere, con i suoi 50 anni di storia, il Presepe Vivente più longevo d’Italia, dopo naturalmente quello di San Francesco a Greccio, una vera e propria rappresentazione sacra che si è perfezionata e impreziosita con il passare degli anni ma che ha mantenuto intatta la sua unicità e originalità.

Il Presepe Vivente di Corchiano, a differenza dei tanti presepi che si sono sviluppati nel corso degli anni in tantissime località del Lazio, non è una semplice rappresentazione di scene che ripropongono la Sacra Natività, ma un vero e proprio spettacolo teatrale all’aperto che ripercorre gli episodi più significativi della storia dell’uomo, dalla sua creazione fino alla nascita di Gesù.

La rappresentazione si sviluppa in una location straordinaria, il Monumento Naturale delle Forre di Corchiano (Monumento Naturale della Regione Lazio), alla quale è possibile assistere dalle tribune allestite per l’occasione; la rappresentazione è impreziosita dalle note di una straordinaria colonna sonora, scritta e curata personalmente dal maestro Nicola Piovani e accompagnata dalle voci narranti, calde e coinvolgenti, di grandi attori quali Nino Castelnuovo, Gigi Proietti (Dio), Lello Arena (Giuseppe) e Norma Martelli (Maria), in un gioco di luci e ombre che rapisce lo spettatore proiettandolo nella fantastica atmosfera di un tempo lontano, con tutto il suo fascino e la forza del suo messaggio di speranza e di modernità.

Una scenografia bellissima, con scorci sorprendenti, antichi mestieri e costumi fedeli alla tradizione, che prendono vita attraverso più di 300 figuranti e tantissimi animali quali cavalli, capre, pecore, agnelli, galline, oche e gli immancabili bue e asinello.

Il Presepe Vivente di Corchiano per il suo 50° Anniversario sarà in scena dal 25 di dicembre fino alla Befana (25, 26, 28, 29 dicembre e 1, 4, 5, 6 gennaio) dal tramonto in poi.