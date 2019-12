Concerto di fine anno a piazza della Rocca, attenzione alla viabilità

loading...

Interdizione traffico in entrata e in uscita Porta Fiorentina (a ridosso del palco) dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 11 del 1 gennaio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Concerto di fine anno a piazza della Rocca, emanata ordinanza con provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Viterbo, in programma la sera di San Silvestro, saranno in vigore i seguenti divieti:

– divieto di sosta (con rimozione), dalle ore 20 del 30 dicembre fino alle ore 12 del prossimo 2 gennaio, a piazza della Rocca, lato portici, fino all’intersezione con via Braccia di San Francesco.

– Interdizione della circolazione in entrata e in uscita da porta Fiorentina (prossimità allestimento palco), dalle ore 20 del 30 dicembre fino a cessata necessità, verosimilmente il 1 gennaio alle 11.

– Divieto di sosta (con rimozione) dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 3 del 1 gennaio, a piazza della Rocca, via Braccia di San Francesco, via Matteotti (tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca), via Amendola, via San Faustino, via Chiodaroli, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, via della Cava, via della Pettinara fino all’intersezione con via Prada.

– Interdizione della circolazione veicolare dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 10 del 1 gennaio, a piazza della Rocca e in via Matteotti (tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca), via Amendola, via San Faustino, via Chiodaroli, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, via della Cava, via della Pettinara fino all’intersezione con via Prada. Deviazione del traffico in via San Luca. Fanno eccezione i veicoli di pronto intervento e di pronto soccorso, veicoli al servizio di forze di Polizia, medici in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno. Fanno eccezione inoltre i mezzi in uso al personale del Comando Aviazione Esercito, ubicato a piazza San Francesco, che verranno deviati in via Braccia di San Francesco (ord. n. 772 del 25 dicembre 2019 – Polizia Locale).

Il concerto di fine anno avrà inizio alle 22,30. Sul palco Marcello Cirillo & Demo Morselli Big Band, Emanuela Aureli, Luca Lazzari, Antony Niespolo.