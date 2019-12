Calvinfesta: Un pomeriggio didattico dedicato ai bambini con “Pompieropoli”

loading...

L'evento, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Terni, si svolgerà sabato 28 dicembre dalle ore 15,00 in piazza Mazzini.

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Riceviamo e pubblichiamo. Il “Calvinfesta” prosegue la programmazione con l’evento didattico dedicato ai bambini dal titolo “Pompieropoli” che si svolgerà sabato 28 dicembre dalle 15,00 alle 18,30, in Piazza Mazzini. La manifestazione è realizzata dalle associazioni locali in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Terni. Saranno organizzati dei percorsi per piccoli pompieri e varie attività saranno dedicate alle nuove generazioni. I Vigili del Fuoco faranno conoscere ai bambini, anche attraverso il gioco, le regole della prevenzione e della sicurezza. Concluderà la serata un brindisi con tutti i cittadini per il nuovo anno.

Le feste proseguiranno domenica 29 dicembre ore 17,00 nel Teatro del Monastero, dove ci sarà un altro emozionante concerto con il gruppo di musica medievale “Histriones Carbij”.

Sono previste inoltre aperture straordinarie per il Museo del Monastero delle Orsoline in cui sono conservate le preziose opere della collezione Chiomenti Vassalli fra cui da citare artisti memorabili come Pieter Brueghel il giovane (La parabola dei ciechi) Guido Reni, Jacob Ferdinant Voet, Pompeo Batoni, Gaspar Van Vittel, Lavinia Fontana, e tanti altri pittori e capolavori.

Un altro appuntamento molto atteso per il “CalvinFesta” è previsto il 6 gennaio 2020, giorno dell’Epifania, con il tradizionale “Presepe Vivente“. E’ inoltre possibile visitare i “Presepi Artigianali” ed il “Presepe Monumentale“.

Per informazioni: Comune di Calvi dell’Umbria 0744710158 (lunedì, mercoledì,venerdì ore 8.30/14; martedì e giovedì 8,30/18,30).