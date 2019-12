Sosta di campionato costruttiva per la Vigor Acquapendente

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sosta Campionato tranquilla e rilassante per la Vigor Acquapendente. Con due “binari aperti” verso la “stazione Eccellenza”.



Ma, soprattutto, con la consapevolezza che la qualità di gioco espressa da due mesi a questa parte può abbattere ogni tipo di tortuosità onestamente ben manifesta. Una classifica parziale (due recuperi da effettuare) cristallizza comunque ufficialmente il dato più importante che nessun risultato può variare: ci sono da recuperare sette punti dalla zona play-off. Le statistiche-corollario annunciano che si può fare. Ottavo posto in classifica e 26 i punti ottenuti in 16 partite (1 con la brevissima gestione Stefano Broccatelli, 25 con quella del subentrate Davide De Paolis). Con il 7 alla voce vittorie che delinea una quota percentuale sul totale del 43.8%. A completare il trend positivo i 5 pareggi (31.2% sul totale). Mentre le 4 sconfitte (25% sul totale) devono far riflettere su come e dove migliorare. 29 reti realizzate e 15 subite delineano un regime positivo di +14 in differenza reti. Ben dieci giocatori nella classifica marcatori a dimostrazione di come tutti ruoli si dimostrino briosi e preparati in zona goal. A guidare il gruppo con 11 reti Ayuob Zhar (fotografia).

A quota 4 Alessio Bedini. La griglia di quota 3 è guidata da Francois Kabangu che seppur da poche settimane ad Acquapendente già si è fatto ammirare. Un grazie particolare a Simone Provinciali. Che problemi di lavoro hanno portato lontano da Acquapendente ma dove comunque ha fornito il proprio contributo tris. A quota 2 Matteo Fanelli ed Andrea Filoni. Ed a quota 1 Simone Broccatelli, Maico Colonnelli, Roberto Gimmelli, Cristian Renzi (passato al Montefiascone ma che comunque ha lasciato in alto viterbese un bel ricordo). Importante preparare bene la prima settimana 2020. Domenica 5 gara casalinga impegnativa con l’ASD Almas Roma SRL e Mercoledì 8 necessità di giocare alla stragaribaldina la gara di ritorno Coppa Italia sul terreno dell’ASD Fregene Maccarese calcio. Perché servirà una vittoria con due reti di scarto per superare il turno.