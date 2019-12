Presepe vivente a Bevagna

loading...

NewTuscia – BEVAGNA – Sultan il cammello, le greggi di pecore con gli agnellini, gli immancabili bue ed asinello, tredici tende, le torri ed il camminamento, trenta arti, centinaia di figuranti, i musici e i saltimbanchi, metri e metr i di stoffe variopinte, il fuoco, le pietre e le candele. Bevagna si fa presepe e lo fa a modo suo. Con la piazza delle grandi occasioni, con un medioevo festoso e trepidante che attende il momento più magico dell’anno: la Natività, carica di speranze e sogni.

Un evento speciale, per grandi e piccini, per nonni e nipoti, per giovani ed adulti… Accorrete dunque, il 28 ed il 29 dicembre, a partire dalle 16.00 fino a notte, Stella Nova vi attende.

Per informazioni: Mercato delle Gaite 335 5977629 – 0742 361847

Biglietti: 4 euro – bambini fino a 6 anni ingresso gratuito