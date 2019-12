Mat di Viterbo: tanti eventi per i due anni di attività

NewTuscia – VITERBO – Splendida serata al Mat di Viterbo per festeggiare due anni di attività del pub con musica dal vivo e innumerevoli concerti live.

Il 22 dicembre scorso cinque artisti hanno voluto celebrare questo compleanno del Matt cantando in un Concerto Natalizio canzoni contro la guerra tratte dal repertorio di artisti italiani ed internazionali.

Tripudio di pubblico dd applausi hanno reso onore ai cinque bravissimi artisti.

Tra questi Stefano Cash e Mauro Torroni che hanno cantato “Generale”, “Samarcanda”, “La guerra di Piero” e “Soldier of fortune”. Inoltre Stefano Cash e Sara Fochesato hanno cantato “Redempion Day” di Johnny Cash e Sheril Crown.

A seguire, Stefano Cash e Francesca Darida hanno cantato, “Redempion Song” di Bob Marley.

Poi Francesca Darida e Marco Niccolò hanno cantato, “Knockin on heaven’s door”, “Let the sunshine” e “la pioggia che va”.

Sarà Fochesato ha cantato “Imagine” ,”What’s going home”.

Patrizia Pascale ha cantato, “San Lorenzo” e “Beautiful that way”. Infine, tutti insieme hanno cantato “So this is Christmas”.