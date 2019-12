La solitudine del Natale di alcuni…

loading...

NewTuscia – CATANIA – Quando pensiamo al Natale siamo abituati ad immaginare lunghe tavolate di parenti che brindano insieme alla mezzanotte del 24 dicembre o durante il consueto pranzo di natale del 25.

Soprattutto al Sud la tradizione vuole che la famiglia si riunisca durante queste giornate e che tra una scacciata e l’altra, passi la nottata e la giornata a spacchettare regali e giocare a carte. Questa sembra essere la realtà più ovvia e palese, ma quanti in realtà trascorrono il giorno di natale in solitudine? In particolare distinguerei fra due tipi di solitudine, quella manifesta che riguarda chi non ha una famiglia per vari motivi e quella latente di chi invece porta nel cuore un grosso vuoto in questo giorno così importante, nonostante sia apparentemente circondato da tanta gente e confusione.

Ma quali possono essere nello specifico i casi di questi vuoti?

Lo abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi siciliani. Marco è un ragazzo di 33 anni che ci racconta di aver trascorso il natale in compagnia dei parenti, tutti eccetto il padre. I genitori si separarono quando lui era molto piccolo e da quel giorno si sentì come abbandonato. I due persero quasi ogni contatto, eccetto qualche augurio saltuario. Marco afferma: “Ogni anno nonostante sia circondato da tanto amore è come se mancasse una parte di me, non riesco mai ad essere totalmente felice”. Leonardo invece ha perso entrambi i genitori durante un incidente stradale e ci racconta “ho sempre sognato di creare una famiglia tutta mia per sopprimere l’immenso dolore che porto dentro. Ho sofferto molti anni di grande solitudine e solamente qualche anno fa ho incontrato la donna di cui mi sono innamorato, questo sarà il nostro ultimo Natale da fidanzati”.

Roberto ci racconta invece di avere entrambi i genitori, ma di aver ridotto notevolmente i contatti con loro in seguito alla loro separazione. Afferma: “Ho ancora tanta rabbia che spesso riverso anche contro amici o ragazze che frequento, ovviamente in modo involontario. Ma non riesco proprio ad accettare gli errori dei miei genitori subito dopo la separazione. Fa molta rabbia avere entrambi i genitori ma sentire di non averli più.”

Purtroppo per quanto il Natale sia un momento di unione e di amore, spesso ci scontriamo con realtà forti e molto dolorose perché proprio il legame tanto celebrato da questa festa mette spesso in risalto mancanze o ingiustizie. Ricordiamo quindi che il rispetto per ciò che l’altro vive e sente dentro è il modo migliore di sempre per festeggiare il natale.