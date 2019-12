Anche per la Virtus Acquapendente è tempo di sosta natalizia

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Extrasbrilluccicante sosta Campionato Virtus.

Perché una squadra con l’obiettivo solo ed unicamente di divertire e divertirsi senza guardare troppo alla classifica, si trova in lotta per la vittoria Campionato di Seconda Categoria (solo quattro i punti da recuperare sulla vetta), I 26 punti ottenuti in 12 dodici partite partono da qualcosa di sontuoso ed impronosticabile alla vigilia per il duo tecnico Alessandro Tomassetti-Angelo Pagliacci: 8 vittorie per una percentuale sul totale del 66.6%.

A completare la positività i due pareggi (16.8%). Mentre le due sconfitte posizionate sulla stessa percentuale sono coincise con una parentesi di difficoltà a creare occasioni. Le 22 reti realizzate e le 6 subite per un saldo positivo di +16 ammortizzano totalmente questa criticità. La classifica dei sei marcatori stagionali è guidata da Lorenzo Pacifici (fotografia) con 10 reti. A quota 5 Pinzi Emanuele, a 3 Leonardo Crisanti, a 2 Gabriele Bigerna. A quota 1 Luca Pelosi e Luca Serafinelli. Che ha deciso di cambiare aria andando a Proceno ma che comunque ha lasciato più di un bel ricordo nei cuori aquesiani. Sabato 4 ripresa Campionato casalinga contro una ASD Robur Tevere troppo altalenante almeno per il momento tanto nelle prestazioni quanto nei risultati per definirsi competitiva ad alti livelli.