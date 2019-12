Terni. “Per il mattatoio comunale un affidamento in house”

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/acot) – La giunta comunale ha approvato l’affidamento in house del servizio di gestione del mattatoio comunale a Terni Reti dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino a quando non è previsto l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo palasport.

“Abbiamo agito nel segno della continuità – dichiara l’assessore comunale al commercio Stefano Fatale – affidando la gestione alla società controllata dal Comune per un periodo di transizione e per un servizio ritenuto di pubblico interesse sia per gli utenti, sia per le associazioni di categoria e degli allevatori in quanto la chiusura di una tale servizio comporterebbe gravi problematiche e pesanti disagi”.