Il punto sulla decima giornata di 3^ Categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cade per la prima volta la battistrada Amatori Bassano Romano (22 punti) travolta 3-0 in casa dello United Alta Tuscia (11). In rete Ligi, Amitrului, chiude Capacci.

Indomito Bolsena (13) Real Tolfa (19) rinviata.

Real Monte Romano (18) Sipicciano (10) termina 5-0 in gol Falvo, Luciani, Granella, Nostro e chiude Befani.

Tuscia United (18) sconfigge 1 -0 la Botte (11), in rete Bruno.

Nuova Blera (12) Proceno (16) finisce 2 a 1, gol di Fazzi, ed Ugolelli, a tempo scaduto accorcia Rona F. su rigore.

Sassacci (9)- Atletico Monterosi (12) rinviata.

Virtus caprarola (12) Gallese United (6) finisce 1 a 1 in rete Salza e Akrah.

Sale il Graffignano (8) che sbanca 4 a 3 il terreno del Club Tarquinia (11), per i tirrenici, che proprio al 96 minuto hanno fallito il rigore del possibile pareggio in rete Zeppa, Li Russi e Sacconi, mentre per i teverini Francesco Scivola, Kane Assan, Scivola andrea, e Cesarini Paolo.