Presepi di Misterbianco: lo stupore e la fantasia (Foto e video)

NewTuscia – MISTERBIANCO (CATANIA) – Come ogni anno nel periodo natalizio il paese di Misterbianco, in provincia di Catania, ama stupire i propri visitatori con addobbi ed eventi vari.

La città, ancora una volta, si illumina dei colori più vivaci del natale, mettendo in risalto i punti di forza del Comune. Diversi sono stati gli eventi ed i punti di incontro che hanno ospitato presepi, alberi e lavori delle diverse scolaresche.

La biblioteca misterbianchese ha infatti ospitato, all’interno del suo cortile, una mostra di presepi di cui alcuni davvero molto originali. Una parte è stata dedicata ai presepi multiculturali, realizzati nel dettaglio delle diverse etnie, un’altra invece a presepi molto originali come quello realizzato all’interno di un calice di vino o in bottigliette di vetro da poter appendere anche all’albero di natale. Molto particolare anche il presepe realizzato interamente in pasta, o ancora quello realizzato su un vero albero di natale.

Non da meno i presepi classici nelle loro diverse realizzazioni: in cartone, in porcellana, o ancora realizzati ad uncinetto. Il palazzo del Senato invece, situato di fronte la chiesa madre a sua volta addobbata, al suo esterno, con un graziosissimo albero di natale luminoso, ha invece presentato la mostra di alberelli realizzati dai ragazzi dei diversi istituti comprensivi. Anche qui i lavori sono stati davvero molto originali ed i ragazzi si sono davvero sbizzarriti. Alcuni alberi sono stati interamente realizzati con dolci e caramelle, da far venire l’acquolina in bocca. Altri sono stati realizzati con delle bottiglie in plastica con tanto di scritta buon Natale, alcuni con conchiglie e nastrini vari, ed altri ancora con pietre colorate o addirittura con delle penne.

Molto originale anche il calendario dell’avvento e l’albero glamour con alla base un abito fashion ed elegante nei colori del blu notte. Un altro presepe molto particolare è stato quello realizzato all’interno delle terme di Misterbianco, ad altezza d’uomo e pieno di dettagli da scoprire costeggiando lentamente il percorso.

Molto caratteristiche anche le decorazioni dei balconi limitrofi, che hanno contribuito alla bellezza dello scenario. Cosa aspettate? Avete tempo fino al 6 gennaio per godere delle bellezze natalizie uniche di questo comune.