Ottava edizione de La Smaltita con Myricae

NewTuscia – TERNI – Rientra nel patto di collaborazione tra il Comune di Terni – assessorato alla partecipazione e l’associazione Myricae, l’appuntamento sportivo post natalizio del 26 dicembre denominato “La Smaltita”, per podisti competitivi, non competitivi e camminatori. “Per chi è interessato a cercare di recuperare la forma fisica dopo l’abbuffata di Natale – dichiarano gli organizzatori – è possibile partecipare all’allenamento spontaneo in allegra compagnia”. L’appuntamento è alle ore 9.30 presso la sede Myricae di (Viale Trento, 39) con l’inizio dell’allenamento alle ore 10; thè caldo, pampepati preparati dalle socie della Myricae, dolci natalizi, panettoni e pandori ore 11,30.

“Le associazioni e tutti coloro che hanno abbracciato lo spirito dei patti di collaborazione – dichiara l’assessore comunale alla partecipazione Cristiano Ceccotti – rappresentano un patrimonio per la città di Terni, e questa bella iniziativa fatta dall’associazione Myricae ne è l’esempio”.

Il percorso previsto: parco Viale Trento; S. Valentino; Via S. Efebo; Via Sulmona; Via Perillo; Via Montefiorino; pista ciclabile sottopasso Centro commerciale Cospea Village; Via Villafranca ; Via Giovanni Prati (ponte Allende); Largo atleti azzurri; Basso parco passeggiata; uscita Via Cavour; Via Giannelli; entrata parco passeggiata; Via Roma; Via della Caserma; Largo Volfango Frankl; Nuovo Ponte; Viale Brenta; Via Piave; Basso parco le Grazie; Parco Viale Trento.