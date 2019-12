A Montalto torna il Corpo bandistico musicale

loading...

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Montalto di Castro avrà di nuovo la sua banda musicale. È stato infatti costituito, dopo 12 anni di assenza, un nuovo gruppo intitolato al Maestro Carlo Grani che accompagnerà con le note musicali tutte le iniziative programmate sul territorio. La banda musicale verrà presentata sabato 28 dicembre, alle ore 21, presso il teatro comunale Lea Padovani (ingresso libero), dove verranno eseguiti pezzi non solo natalizi, ma anche brani tipici di un Corpo bandistico, come le più note e conosciute marce che da sempre risuonano per le vie del paese.

«Un lavoro lungo un anno – dichiarano gli assessori Silvia Nardi e Giovanni Corona – che ha visto l’impegno dei tanti musicisti che hanno voluto ricominciare il loro percorso musicale riproponendo così quella che è una delle più antiche tradizioni Montaltesi.

Un ringraziamento speciale, oltre al sindaco Sergio Caci che ha da subito sostenuto l’iniziativa, va a tutti coloro che hanno creduto in questa rinascita – concludono Nardi e Corona – e a Daniele Grani alla sua prima esperienza da direttore. In ultimo, un pensiero col cuore va al Maestro Carlo Grani che con impegno e passione diffuse la cultura musicale nel nostro paese. Un in bocca al lupo a tutti per questa nuova avventura che darà lustro al nostro Comune».