Il Punto sulla 12° giornata di Prima Categoria

F. S.

NewTuscia – VITERBO – Bene la nuova battistrada Bassano Romano (33 punti) che passa 4-0 a Cura (10) e si prende la vetta. In rete Sabatini su rigore, Mantovani, nella ripresa Ravoni e Puccica hanno completato il poker.

Valentano (16)-Fulgur Tuscania (32) termina 2 a 2. Negro e Bonaventura portano gli ospiti sul 2 a 0 ma i padroni di casa guidati da Raspoli accorciano con Billi e pareggiano con Menci.

Ok la Soriasnese (30) che batte 1 a 0 la Canepinese (17), in rete Francesco Floccari.

Sale il Tarquinia (23) che travolge 4-2 il Pianoscarano (23), Alessandro Rosati per i locali sigla una tripletta e gol diRapaccioni, mentre per i rionali in rete Mattioli e Topi.

Successo importante in chiave salvezza per il Bagnaia (8) che supera 1-0 lo Sporting Bagnoregio (3), decisiva un’autorete Di Leonardi.

Rinviate le seguenti gare:

Atletico Capranica (9) – Vetralla (15)

Nepi (3) – San Lorenzo (7)

Grotte santo Stefano (21) – Maremmana (9).

Girone B

Bene la capolista Fidene (36 punti) che batte 2 a 1 l’ Accademia Sporting Roma (10): per i padroni di casa in gol Gentili e Giuliani.

Aurelio Roma Academy (20)-Real San Basilio (29) finisce 2–2, in rete per gli ospiti Cipriani e Ruggero.

Il Trevignano (25) cade 2 a 1 contro il Castel Giubileo (18), Rocca e Melia vanno a segno per gli ospiti, Trifelli accorcia ma non basta.

Castel S. Elia (22)-Real Campagnano (16) finisce 1-1, gli ospiti colpiscono con Pianesi, ma Patrizi sigla il pareggio.

Castelnuovese (13)-Saxa Flaminia Labaro (17) finisce 2 a 1.

La Storta (7)- Anguillara (16) 2 a 2. Veronesi posta avanti i locali, Moscatelli e Tiraferri ribaltano la situazione, ma Schiachi in extremis pareggia.

Bene in trasferta il Jfc Civita Castellana (15) vittorioso 4 a 1 in casa dell Orange Football Jus (9): tripletta di Salvatori e Michelini per gli ospiti, Gaetani su rigore per i locali.

Soratte (11)-Prima Porta saxa Rubra (4) termina 3 a 1.