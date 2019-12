“Gli impianti sportivi del Comune di Terni gestiti con efficienza”

loading...

NewTuscia – TERNI – L’utilizzo degli impianti sportivi del comune di Terni – dichiara l’assessore comunale allo sport Elena Proietti – è regolato da un calendario dove la priorità dell’occupazione è data i campionati in corso. Se c’è stato un disguido al Pala Di Vittorio, come quello evidenziato dal CLT, non lo si deve ad un’inefficienza dell’amministrazione comunale ma ad un errore di comunicazione da parte della Federazione sportiva del calcio a 5 che che ci ha fornito un calendario incompleto e mancante della data di campionato prevista venerdì 20 dicembre. L’assessorato che io rappresento è venuto incontro in tutti i modi alle esigenze legate agli allenamenti delle squadre del CLT e continuerà a farlo nei limiti delle esigenze dei campionati”.