Gabriela Scuderi nella Giunta della Camera di Commercio di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Gabriela Capoccioni Scuderi entra a far parte della Giunta della Camera di Commercio Viterbo, subentrando per il comparto “Industria” a Marco Giuliani dimissionario per sopraggiunti impegni professionali. È quanto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio camerale nell’ultima seduta per il 2019.

La nota imprenditrice, operante da oltre 50 anni nel settore tessile, da sempre punto di riferimento dell’Associazione industriali di Viterbo e ora di Unindustria, è stata per 4 anni anche membro della Giunta nazionale di Confindustria.

“L’inserimento di un’altra donna – dichiara Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Viterbo –, una stimata imprenditrice, competente, disponibile e con un’elevata esperienza anche in ambito associativo, porta un valore aggiunto significativo nella squadra della Giunta camerale. Ringrazio Marco Giuliani per l’attività svolta in questi anni”.

