Flash mob a Civitavecchia contro inquinamento ed inceneritori

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si è svolto domenica pomeriggio alle 18, in pieno centro cittadino, il flash mob locale, organizzato a livello nazionale dalle “Magliette Bianche” (riferimento di tutte le As sociazioni e cittadini residenti nei siti SIN e SIR italiani), a cui ha prontamente aderito il Comitato S.O.L.E. e altri cittadini sensibili ai temi ambientali.

Le “magliette bianche” si sono mobilitate nella giornata di ieri per richiedere la bonifica dei territori fortemente inquinati e la loro riconversione ecologica.

Il flash mob locale ha visto i partecipanti, che indossando magliette bianche, hanno creato le scritte NO INCENERITORI e NO FOSSILI sorreggendo cartelloni con lettere rosse e nere.

Il tutto è avvenuto davanti a moltissimi passanti che si sono fermati ad osservare, fotografare e chiedere informazioni. L’auspicio è un sempre maggior interessamento della popolazione locale alle importanti problematiche ambientali e sanitari dei territori a Nord di Roma.”