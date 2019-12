Al Natale di Terni anche il circuito dei presepi

loading...

NewTuscia – TERNI – Per le festività natalizie ricco e consistente il calendario dei presepi artistici. Oltre a quelli previsti dall’associazione Terninpresepe, che sono visitabili al Cenacolo San Marco, alla Tempus Vitae Gallery (via Armellini, 3), al Museo Diocesano e Capitolare di Terni, sono previsti appuntamenti del Natale di Terni per il cosiddetto “Circuito dei presepi”. A Marmore sono visitabili, dall’8 dicembre al 6 gennaio, il presepe artistico in ferro a grandezza naturale a cura della proloco di Marmore e il presepe vivente alla Cascata nei giorni 25, 26, 30 dicembre e 6 gennaio 2020 alle ore 17.30-19.30 a cura del Comitato presepe vivente di Marmore (ingresso 3 euro; gratuito per bambini sotto i nove anni). Lungo il sentiero della Cascata sono presenti numerose rappresentazioni di arti e mestieri; vicino al 2° salto dell’acqua è costruita la grotta della Natività con una stella cometa proiettata da un fascio di luce laser. “Questa rappresentazione – dichiara l’assessore alla cultura Andrea Giuli – torna dopo un anno di assenza grazie soprattutto ai tanti volontari dell’associazione Presepe di Marmore. Tutto il percorso è valorizzato dall’illuminazione con fiaccole e lanterne e da una musica di sottofondo che accompagna la voce narrante sulla storia di Giuseppe e Maria”.

La Confartigianato di Terni cura invece la mostra dei presepi artigiani ed arti figurative nella sede della Camera di Commercio (chiusa 25 e 31 dicembre e 1 gennaio 2020); a Borgo Rivo è visitabile il presepe artistico di juta fino al 6 gennaio 2020 a cura del Comitato del presepe di juta e della parrocchia S. Maria del Rivo; a Cesi è possibile fare l’esperienza del presepe nella grotta Eolia (via Stocchi, 1, evento a pagamento) nei giorni 26, 27, 28 dicembre dalle ore 17 alle 22 e partecipare all’itinerario di presepi delle vie del borgo ed alle attività di intrattenimento a cura della proloco di Cesi, del gruppo speleologico e dell’associazione Ara Major; a Piediluco fino al 6 gennaio 2020, è realizzato ed illuminato il presepe galleggiante sul lago e vari presepi artistici per le vie del borgo a cura dell’associazione Piediluco arte.