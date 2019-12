Validità dei permessi di circolazione e sosta nella Ztl del centro di Viterbo prorogata a tutto il 2020

loading...

NewTuscia – VITERBO – La validità dei permessi di circolazione e sosta nella ztl del centro capoluogo, denominata CS, co n scadenza 31/12/2019, è prorogata fino al 31/12/2020 (fatto salvo il permanere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio agli aventi diritto). Questo quanto disposto con apposita ordinanza (n. 755 del 13/12/2019, Polizia locale). É opportuno – si legge nell’ordinanza – procedere in modo graduale al totale rinnovo dei permessi ZTL, al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno consentito il rilascio degli stessi. È opportuno inoltre dare priorità al rinnovo dei permessi di transito e sosta delle zone a traffico limitato denominate Settore A, Settore B, Settore C e Settore D, per le quali l’ultima verifica risale all’anno 2012, riservandosi di procedere in una fase successiva al rinnovo dei permessi di transito e sosta del settore CS per i quali le procedure di rilascio sono recenti. Si ricorda che per tutti gli altri settori, compreso il centro storico di Bagnaia, il termine ultimo di validità sarà il prossimo 31 marzo.

Per info: http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/modulistica-generale/polizia-locale .