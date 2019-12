Un viaggio natalizio nei nostri “Paesi presepio”

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”: inizia così la Lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e il valore del presepe, che Papa Francesco ha diffuso ai primi di dicembre a Greccio.

Il presepe e’ un atto di evangelizzazione da riscoprire. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù – si legge nel testo – equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. “Mentre contempliamo la scena del Natale – scrive il Papa – siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze… È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza.

Nell’atmosfera piena di suggestioni dei nostri centri storici, trasformati in “Paesi presepio” della Tuscia:Corchiano, Sutri, Vetralla, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Ronciglione, ma anche Civita di Bagnoregio, Tarquinia, Bolsena, Tuscania e nella stessa Viterbo ( oltre all’Esposizione dei 100 Presepi nel Chiostro della basilica di Santa Maria della Quercia e nelle chiese della Città dei Papi, Vallerano, Vejano, Piansano, Grotte di Castro, Chia (Soriano nel Cimino) e Roccalvecce.

Anche quello di Orte è uno dei più suggestivi tra i “Paesi Presepio” della Tuscia Viterbese: potranno essere visitati i presepi artistici presso la fontana ipogea, di Santa Maria della Strada, di Santa Maria delle Grazie, di San Pietro, delle chiese parrocchiali di Sant’Antonio e della Cattedrale, ed avrà un particolare significato il Presepe in Taverna allestito nella Contrada San Sebastiano.

Il Presepe realizzato nella suggestiva taverna scavata nel sottosuolo sarà visitabile in tutto il periodo natalizio. Per la realizzazione del Presepe in Contrada nulla è stato tralasciato: tutto è stato curato con estrema cura e conoscenza, fino a rendere ogni piccolo particolare importante e caratteristico.

Il Presepe in Taverna della Contrada S. Sebastiano visitabile dal 21 dicembre .

Il presepe artistico in taverna viene realizzato ogni anno durante le festività natalizie all’interno della Contrada San Sebastiano, che si raggiunge attraversando la Piazzetta del Belvedere da cui si gode il panorama sul Colle di San Bernardino e la chiesa della Trinità, illuminata in queste notti di festa da centinaia di fiammelle. Da oltre un decennio i presepisti di contrada, realizzano una riproduzione fedele in scala di uno “spicchio” di centro storico nella “Taverna della Civetta”.

Entrare nel Presepe di Contrada, significa abbandonarsi alla magia di un in cui l’uomo ritorna, con la sua semplicità, ai suoi veri valori, un mondo nel quale riscoprire la semplicità, le arti e i mestieri di un tempo. Lungo il percorso che porta alla Natività che riproduce fedelmente le strade e le piazzette di Orte Medievale prenderanno vita davanti agli occhi del visitatore il falegname, il fabbro, le lavandaie alle fontane del paese, il fornaio, l’oste, i mercanti…uno spettacolo emozionante Le luci soffuse e le fiaccole accese della Taverna medievale che conduce agli itinerari di Orte sotterranea la suggestiva ambientazione medievale saranno lo scenario che farà rivivere l’atmosfera interiore e le suggestioni del Natale.

La vita del borgo medievale come palcoscenico dell’Evento sempre nuovo della nascita di Gesù. Un omaggio a Francesco di Assisi, testimone della tutela della natura e delle creature.

Negli intenti degli organizzatori, il Presepe di Contrada rappresenta un omaggio sia a San Francesco, che sostò ad Orte nel 1209, vero ideatore della tradizione del presepe, essendo stato il primo nel 1223 a rappresentare la Sacra Natività con dei personaggi viventi.