Ssd Sporting Village di Soriano, il nuoto prima di tutto

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – La Ssd Sporting Village di Soriano, tra le sue attività natatorie ha costituito una gruppo di atleti, a livello agonistico, che praticano vari stili di nuoto. Faranno il loro esordio nelle prossime gare federali.



Gli atleti , in questi quattro mesi, si sono allenati intensamente anche nella piscina comunale di Viterbo alla guida di Alessandro Carbone ex campione europeo di

salvamento, il quale confida nel raggiungimento di ottimi risultati. Dopo aver partecipato alle gare faremo il punto della situazione analizzando il comportamento di ogni atleta. Hanno collaborato alla formazione del gruppo il fisioterapista Roberto Scialanca e Gianluca Petrucci in qualità di nutrizionista

La Società SSD Sporting Village sta investendo nella formazione di questi giovani atleti e atlete ed ha come obbiettivo di diventare punto di riferimento nel settore delle attività motorie e natatorie, nella provincia di Viterbo grazie alla sua nuova struttura sportiva attrezzata situata nel Comune di Soriano nel Cimino.

Rapiti Nildo