Il punto sulla 16 giornata di Promozione

di F. S.

NewRTuscia – VITERBO – Bene la capolista Città di Cerveteri (36 punti) che con il minimo sforzo batte 1-0 la Polisportiva Vigor Acquapendente (26) in rete Alessandro teti.

Ok il Fiumicino (34) che sbanca 4 a 3 Santa Marinella (17). Pischedda su rigore porta avanti gli ospiti, Fabrizio Morelli su rigore pareggia, poi Luca Di Meglio e ancora Pischedda portano gli aereoportuali sul 3 a 1. Nella ripresa Coda accorcia le distanze, Guli trova il pareggio, ma al minuto novantasei Ciro Di Fiandra regala tre punti al Fiumicino.

Montalto (17) Tolfa (33) termina 1 a 2. Doppietta di Superchi per il Tolfa, mentre per i tirrenici in rete Lorenzo serafini.

Ok il Canale Monterano (28) che travolge 4 a 1 il Ronciglione United (17). Moretti porta avanti i cimini, ma Gianluca Polidori pareggia, poi Ancora Polidoriporta avanti i locali, che triplicavano con Marani e chiudevano con Mbandinga.

Monte Mario (12) Nuova Pescia romana (28) termina 3 a 5. In rete per i tirrenici Cremonini, Bisozi e Micoli, poi scerrati e ancora Bisozzi su rigore, mentre per i locali Cricco e doppietta di teresi.

Bomarzo (18) Luiss (27) finisce 2 a 2. Ospiti in doppio vantaggio con Gerini e De Vincenzi su rigore, poi gli ospiti reagiscono e Ingrosso e Luci.

Almas Roma (24) Grifone Gialloverde (27) termina 2-1. Vantaggio locale con Gaffi, pareggio di Martino, ma Valentini regala il successo ai padroni di casa.

Rinviate per maltempo due gare

Montefiascone (15) Fregene Maccarese (21).

Doc Gallese (3) Csl Soccer (8).