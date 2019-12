L’associazione culturale Factotum comunica tutte le date ufficiali degli eventi 2020

loading...

NewTuscia – VITERBO – La grande novità di questo 2020 riguarda la quarta edizione di Cinema & Terme, che a differenza degli anni passati nei quali si svolgeva nel mese di settembre, quest’anno aprirà la stagione partendo a Maggio per proseguire fino a Giugno tutti i venerdì sera (22 – 29 maggio, 5 – 12 – 19 Giugno). Nato dalla collaborazione tra Associazione Culturale Factotum e Terme dei Papi di Viterbo, Cinema & Terme rappresenta un connubio perfetto tra cultura e benessere, permettendo agli ospiti di godere della visione del film immersi nelle calde acque termali delle Terme dei Papi, un’esperienza davvero unica. Grandissimo il successo dell’edizione 2019 con la presenza di Carlo Verdone.

Dal 24 al 28 Giugno si svolgerà la quarta edizione di Civita Cinema, per cinque giorni Bagnoregio e Civita di Bagnoregio diventeranno regine della comunicazione cinematografica internazionale, grazie alla manifestazione capace di unire ogni tipo di arte: fotografia, musica, immagine, regia, recitazione, doppiaggio, montaggio, sceneggiatura, scenografia e molto altro. La quarta edizione del Festival Civita Cinema sarà come gli scorsi anni ad ingresso completamente gratuito.

A Luglio, come di consueto, Montefiascone si trasforma nella Città del Cinema grazie ad Est Film Festival, giunto alla sua 14° edizione, si attesta come uno dei festival più longevi della Tuscia. Dal 24 al 31 Luglio torna la competizione cinematografica premiata con gli Archi d’Oro e d’Argento, grande attesa per conoscere il vincitore dell’Arco di Platino 2020. La quattordicesima edizione di Est Film Festival sarà come sempre ad ingresso completamente gratuito.

Ad Agosto, dal 7 al 16, i riflettori tornano a spostarsi su Viterbo per la 15° edizione di JazzUp Festival, organizzato in collaborazione con Associazione Musica e Territorio e con la direzione artistica di Giancarlo Necciari, musica jazz e ospiti speciali ad animare le calde serate estive nella cornice perfetta di Piazza Unità d’Italia e nel centro storico della città. Lo scorso anno tra i grandi concerti: Fabio Concato, Gazzelle, Rosario Giuliani. La quindicesima edizione di JazzUp Festival sarà come gli scorsi anni ad ingresso completamente gratuito

Un’offerta ampia e variegata di eventi culturali, che da Maggio ad Agosto animeranno tutta la Tuscia viterbese. Ma le iniziative e le novità non sono finite, ci saranno altri importantissimi eventi che l’Associazione Factotum sta mettendo in cantiere per l’autunno 2020 nella città di Orvieto in Umbria, con il chiaro obiettivo di estendere la propria programmazione in un arco di tempo più lungo possibile e con l’ambizione di creare un unico grande cartellone culturale in grado di unire culturalmente e turisticamente tutti i più prestigiosi centri di questo splendido territorio.

Per ogni ulteriore informazione visitare il sito: www.associazionefactotum.it.