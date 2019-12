Il Punto sulla 16° giornata di Eccellenza

loading...

F.S.

NewTuscia – VITERBO – Rallenta il Real Monterotondo Scalo (31) che impatta 2 a 2 sul terreno delle Falasche Lavinio (16). Per gli ospiti che si erano portati in doppio vantaggio in rete Palma e Tilli, poi Capolei e Zimbardi reagivano e regalavano il pareggio.

Tivoli (30)-Corneto Tarquinia (18) termina 0-0.

Sporting Genzano (18)-Montespaccato (30) finisce 0-0

L’ Eretum Montrotondo (28) travolge 4-1 l’ Anzio (19): in rete per i locali La Rosa, doppietta di Trincia e Sganga, per gli ospiti a segno Giordani.

Ok la Vigor Perconti (22) che, di misura 1-0, supera la Polisportiva Monti Cimini (27): in rete Russo nel primo tempo.

Il Civitavecchia (24) espugna 1-0 Aranova (20), rete decisIva di Cerroni a pochi minuti dalla conclusione.

Unipomezia (23)-Villalba Ocras Moca (19) rinviata per il forte vento.

Virtus Nettuno Lido (9)-Boreale Don Orione (22) termina 1 a 3. Le reti ospiti sono di Sorrentino e Sarmiento, Cirilli dimezza lo svantaggio su rigore, ma Blandino chiude i conti.

Ottavia (15)-Cynthia (10) termina 3 a 2. Per i padroni di casa in rete Laurenti e doppietta di La Rosa, per gli ospiti in rete Ceccarelli e Silvagni.