“Allegramente”, il teatro comico di Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Il teatro comico di Caffeina è arrivato: “Allegramente” è la stagione diretta da Annalisa Canfora che animerà a partire da sabato 11 gennaio il Teatro Francigena di Capranica, la splendida città nel cuore della Tuscia. Arrivano nella città degli Anguillara Paola Minaccioni, Antonio Giuliani, Ro berto Ciufoli, Barbara Foria e tanti altri protagonisti della comicità nazionale e locale. Sei date, fra weekend e infrasettimanali per ridere insieme e passare una serata di cultura e di intrattenimento.

“Siamo felici che sia partita questa nuova collaborazione con il comune di Capranica: abbiamo colto la sfida per questo nuovo teatro, la programmazione teatrale di Caffeina cresce e continua ad investire sul territorio”, dichiara Annalisa Canfora, direttrice artistica di Teatro Caffeina: “La scelta per Capranica è quella di una proposta forte e complementare a quella della stagione del Teatro Caffeina di Viterbo che procede spedita con le prime due date già sold out. Puntiamo”, conclude Canfora”, ad una rete di teatri che sul territorio possa rendere coeso e vivace il tessuto culturale delle nostre città e dei nostri borghi”.

“A gennaio riparte la stagione teatrale del “Francigena” per un nuovo anno, ricco come sempre di cultura, qualità artistica ed emozioni”, dichiara Pietro Nocchi, sindaco di Capranica: “Il teatro a Capranica è stata una sfida importante, quella di riuscire a portare un servizio diverso sul territorio, un approccio nuovo alla cultura e all’arte scenica fortemente voluto e per il quale l’Amministrazione comunale si è adoperata con impegno. Per una comunità avere una realtà teatrale sul territorio è fonte di grande valore culturale, sociale ed educativo. Quest’anno un ringraziamento particolare va a Caffeina che ci accompagnerà in questo viaggio nella cultura tra piacere e divertimento”.